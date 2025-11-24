Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amgen-Aktien verdienen können.

Die Amgen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amgen-Papiers betrug an diesem Tag 220,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Amgen-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,360 Amgen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 310,71 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 21.11.2025 auf 337,54 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 53,11 Prozent.

Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 181,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at