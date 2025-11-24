Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Amgen-Investmentbeispiel
|
24.11.2025 16:04:05
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Amgen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amgen-Papiers betrug an diesem Tag 220,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Amgen-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,360 Amgen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 310,71 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 21.11.2025 auf 337,54 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 53,11 Prozent.
Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 181,92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
