Börse New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Der Dow Jones notierte am ersten Tag der Woche im Minus.

Schlussendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,18 Prozent tiefer bei 46 590,24 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,367 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,159 Prozent höher bei 47 222,38 Punkten in den Handel, nach 47 147,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 46 430,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47 202,56 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 190,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 44 946,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43 444,99 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,90 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Johnson Johnson (+ 1,86 Prozent auf 199,58 USD), Amgen (+ 1,48 Prozent auf 341,71 USD), Walmart (+ 0,46 Prozent auf 102,95 USD), Merck (-0,06 Prozent auf 92,86 USD) und Walt Disney (-0,10 Prozent auf 105,69 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil American Express (-4,46 Prozent auf 341,25 USD), IBM (-2,79 Prozent auf 297,17 USD), Salesforce (-2,72 Prozent auf 237,03 USD), Nike (-1,98 Prozent auf 62,90 USD) und Goldman Sachs (-1,94 Prozent auf 775,56 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47 007 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,978 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

