NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Am Montag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,81 Prozent leichter bei 46 763,45 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 19,367 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,159 Prozent auf 47 222,38 Punkte an der Kurstafel, nach 47 147,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 47 202,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46 757,43 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 190,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, notierte der Dow Jones bei 44 946,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 43 444,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Bei 48 431,57 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 2,01 Prozent auf 343,52 USD), Johnson Johnson (+ 1,80 Prozent auf 199,46 USD), Merck (+ 1,16 Prozent auf 94,00 USD), Cisco (+ 0,80 Prozent auf 78,63 USD) und UnitedHealth (+ 0,69 Prozent auf 324,07 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil American Express (-2,19 Prozent auf 349,35 USD), IBM (-2,03 Prozent auf 299,49 USD), Salesforce (-1,80 Prozent auf 239,28 USD), Apple (-1,53 Prozent auf 268,24 USD) und NVIDIA (-1,47 Prozent auf 187,37 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21 682 848 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,978 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

