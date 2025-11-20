Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart freundlich

Der Dow Jones hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 1,47 Prozent fester bei 46 817,01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,921 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46 138,68 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (46 138,77 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 46 567,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 46 820,93 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,533 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 20.10.2025, mit 46 706,58 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Stand von 44 938,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 408,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48 431,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walmart (+ 5,04 Prozent auf 105,69 USD), NVIDIA (+ 4,11 Prozent auf 194,18 USD), Goldman Sachs (+ 2,93 Prozent auf 808,99 USD), Apple (+ 2,27 Prozent auf 274,66 USD) und American Express (+ 2,25 Prozent auf 352,39 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amgen (-0,76 Prozent auf 339,80 USD), Verizon (-0,34 Prozent auf 41,05 USD), Coca-Cola (-0,25 Prozent auf 70,94 USD), Merck (-0,23 Prozent auf 94,83 USD) und Procter Gamble (-0,20 Prozent auf 146,69 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 13 111 612 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at