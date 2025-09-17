Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Cisco-Investmentbeispiel
|
17.09.2025 16:04:27
Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Cisco-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 50,61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cisco-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,976 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2025 132,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,93 USD belief. Damit wäre die Investition 32,25 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Cisco belief sich jüngst auf 264,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
