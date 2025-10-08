Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukratives Cisco-Investment? 08.10.2025 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cisco-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cisco-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Cisco-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,583 Cisco-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 247,17 USD, da sich der Wert eines Cisco-Anteils am 07.10.2025 auf 68,99 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 147,17 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cisco eine Marktkapitalisierung von 272,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cisco Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Cisco Inc.mehr Analysen

13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cisco Inc. 60,14 1,88% Cisco Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX mit leichtem Gewinn -- DAX rückt deutlicher ins Plus vor -- Wall Street in Grün -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch etwasnach oben. Unter DAX-Anlegern wird die Stimmung im Verlauf optimistischer. Die Wall Street bewegt sich aufwärts. In Fernost dominierten zur Wochenmitte die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen