Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cisco-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Cisco-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,583 Cisco-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 247,17 USD, da sich der Wert eines Cisco-Anteils am 07.10.2025 auf 68,99 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 147,17 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cisco eine Marktkapitalisierung von 272,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at