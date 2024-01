Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Johnson Johnson-Aktie letztlich bei 163,55 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investierten, hätten nun 6,114 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Johnson-Aktie auf 159,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 977,13 USD wert. Damit wäre die Investition 2,29 Prozent weniger wert.

Johnson Johnson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 391,97 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at