Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie Anlegern gebracht.

Die Walmart-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walmart-Papier an diesem Tag 53,10 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,832 Walmart-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.07.2024 1 330,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,05 Prozent vermehrt.

Der Walmart-Wert an der Börse wurde auf 566,57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at