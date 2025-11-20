Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 US-Dollar belassen. Vor allem im Vergleich zu den Vorjahreswerten seien die Quartalszahlen des Einzelhandelskonzerns stark gewesen, schrieb Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Prognose für 2025 deute auf ein Ergebnis im vierten Quartal hin, das im Rahmen der aktuellen Einschätzung liege oder leicht darunter, ergänzte er. Laut Shemesh handelt es sich allerdings um eine eher konservative Einschätzung des Unternehmens./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
