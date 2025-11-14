Walmart Aktie
|86,66EUR
|-2,42EUR
|-2,72%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Der Vorstandsvorsitzende Doug McMillon verlasse den Handelskonzern nach einer äußerst erfolgreichen Sanierung und in einer Phase anhaltenden Aufschwungs, schrieb Christopher Horvers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Nachfolger John Furner sei ein hoch angesehener, langjähriger Veteran von Walmart./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 128,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 101,22
|
Abst. Kursziel*:
26,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 101,84
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,69%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
|
18:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 116 Dollar (dpa-AFX)
|
14:31
|Walmart chief Doug McMillon ends reign at world’s largest retailer (Financial Times)
|
12.11.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25