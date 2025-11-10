Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amgen-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Amgen-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Amgen-Anteile bei 325,28 USD. Bei einem Amgen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,307 Amgen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 320,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,44 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,56 Prozent.

Der Marktwert von Amgen betrug jüngst 172,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at