Dow Jones aktuell 07.11.2025 22:34:41

Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne

Kaum verändert zeigte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Kaum verändert zeigte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Am Freitag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 46 987,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,664 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,731 Prozent auf 47 255,12 Punkte an der Kurstafel, nach 46 912,30 Punkten am Vortag.

Bei 46 495,62 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46 996,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der Dow Jones 46 602,98 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Wert von 43 968,64 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 43 729,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,84 Prozent aufwärts. Bei 48 040,64 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 2,16 Prozent auf 70,55 USD), Sherwin-Williams (+ 1,95 Prozent auf 340,16 USD), Amgen (+ 1,46 Prozent auf 320,20 USD), Chevron (+ 1,36 Prozent auf 155,02 USD) und Travelers (+ 1,29 Prozent auf 279,81 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen IBM (-1,93 Prozent auf 306,38 USD), Nike (-1,29 Prozent auf 61,09 USD), Caterpillar (-1,17 Prozent auf 563,10 USD), Boeing (-0,96 Prozent auf 194,61 USD) und Honeywell (-0,94 Prozent auf 194,07 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63 210 755 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,112 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,49 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

13.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
10.10.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Nike Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 274,30 0,55% Amgen Inc.
Boeing Co. 166,42 -2,37% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 478,50 -3,24% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 132,70 -0,14% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 60,93 2,15% Coca-Cola Co.
Honeywell 170,22 0,35% Honeywell
IBM Corp. (International Business Machines) 263,65 -3,12% IBM Corp. (International Business Machines)
Microsoft Corp. 429,15 -0,60% Microsoft Corp.
Nike Inc. 52,20 -2,79% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 160,98 -1,07% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 293,00 0,96% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 238,90 -0,38% Travelers Inc (Travelers Companies)
Verizon Inc. 34,45 -0,13% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 987,10 0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

