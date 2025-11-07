Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Dow Jones-Performance im Blick
|
07.11.2025 20:04:38
Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab
Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,37 Prozent auf 46 740,42 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,664 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,731 Prozent höher bei 47 255,12 Punkten, nach 46 912,30 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 877,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 46 495,62 Punkten.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,01 Prozent nach unten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 46 602,98 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 43 968,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 43 729,34 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,26 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 040,64 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Coca-Cola (+ 2,06 Prozent auf 70,48 USD), Chevron (+ 1,42 Prozent auf 155,11 USD), Sherwin-Williams (+ 1,41 Prozent auf 338,36 USD), Amgen (+ 1,06 Prozent auf 318,94 USD) und Travelers (+ 1,03 Prozent auf 279,10 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-2,39 Prozent auf 60,41 USD), IBM (-2,12 Prozent auf 305,79 USD), NVIDIA (-1,94 Prozent auf 184,44 USD), Caterpillar (-1,65 Prozent auf 560,38 USD) und Boeing (-1,51 Prozent auf 193,54 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33 431 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,112 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus
Die Verizon-Aktie hat mit 8,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
03.11.25
|Handel in New York: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|274,30
|0,55%
|Boeing Co.
|166,42
|-2,37%
|Caterpillar Inc.
|478,50
|-3,24%
|Chevron Corp.
|132,70
|-0,14%
|Coca-Cola Co.
|60,93
|2,15%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|263,65
|-3,12%
|Microsoft Corp.
|429,15
|-0,60%
|Nike Inc.
|52,20
|-2,79%
|NVIDIA Corp.
|160,98
|-1,07%
|Sherwin-Williams Co.
|293,00
|0,96%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|238,90
|-0,38%
|Verizon Inc.
|34,45
|-0,13%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|46 987,10
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.