Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab

Mit dem Dow Jones geht es derzeit abwärts.

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,37 Prozent auf 46 740,42 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,664 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,731 Prozent höher bei 47 255,12 Punkten, nach 46 912,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 877,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 46 495,62 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,01 Prozent nach unten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 46 602,98 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 43 968,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 43 729,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,26 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 040,64 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Coca-Cola (+ 2,06 Prozent auf 70,48 USD), Chevron (+ 1,42 Prozent auf 155,11 USD), Sherwin-Williams (+ 1,41 Prozent auf 338,36 USD), Amgen (+ 1,06 Prozent auf 318,94 USD) und Travelers (+ 1,03 Prozent auf 279,10 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-2,39 Prozent auf 60,41 USD), IBM (-2,12 Prozent auf 305,79 USD), NVIDIA (-1,94 Prozent auf 184,44 USD), Caterpillar (-1,65 Prozent auf 560,38 USD) und Boeing (-1,51 Prozent auf 193,54 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33 431 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,112 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

