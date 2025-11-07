IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

Dow Jones-Kursentwicklung 07.11.2025 18:02:02

Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer

Der Dow Jones bewegt sich am Mittag im Minus.

Am Freitag steht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,80 Prozent im Minus bei 46 535,31 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,664 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,731 Prozent fester bei 47 255,12 Punkten in den Handel, nach 46 912,30 Punkten am Vortag.

Bei 46 516,55 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46 877,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,44 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 602,98 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 43 968,64 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 43 729,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Coca-Cola (+ 2,48 Prozent auf 70,77 USD), Amgen (+ 1,67 Prozent auf 320,86 USD), Sherwin-Williams (+ 1,45 Prozent auf 338,49 USD), Chevron (+ 1,43 Prozent auf 155,13 USD) und Travelers (+ 1,43 Prozent auf 280,20 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-3,92 Prozent auf 180,71 USD), IBM (-2,74 Prozent auf 303,85 USD), Goldman Sachs (-2,58 Prozent auf 767,23 USD), Caterpillar (-2,55 Prozent auf 555,24 USD) und Boeing (-1,91 Prozent auf 192,75 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24 581 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,112 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25 IBM Sell UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 274,30 0,55% Amgen Inc.
Boeing Co. 166,42 -2,37% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 478,50 -3,24% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 132,70 -0,14% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 60,93 2,15% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 660,00 -3,40% Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines) 263,65 -3,12% IBM Corp. (International Business Machines)
Microsoft Corp. 429,15 -0,60% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 160,98 -1,07% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 293,00 0,96% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 238,90 -0,38% Travelers Inc (Travelers Companies)
Verizon Inc. 34,45 -0,13% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 987,10 0,16%

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

