Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Johnson Johnson eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Johnson Johnson-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 174,87 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,185 Johnson Johnson-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 186,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 689,66 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 6,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 451,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at