Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,01 Prozent stärker bei 47 207,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,935 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,461 Prozent schwächer bei 46 519,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 46 734,61 Punkten am Vortag.

Bei 47 326,73 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 46 811,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,93 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 24.09.2025, bei 46 121,28 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.07.2025, bei 44 693,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2024, stand der Dow Jones bei 42 374,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11,36 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 47 326,73 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 7,88 Prozent auf 307,46 USD), Goldman Sachs (+ 4,41 Prozent auf 783,88 USD), NVIDIA (+ 2,25 Prozent auf 186,26 USD), JPMorgan Chase (+ 2,00 Prozent auf 300,44 USD) und Boeing (+ 1,64 Prozent auf 221,35 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Honeywell (-2,05 Prozent auf 216,14 USD), 3M (-1,81 Prozent auf 168,50 USD), Walt Disney (-1,19 Prozent auf 111,68 USD), Johnson Johnson (-1,08 Prozent auf 190,40 USD) und Nike (-0,82 Prozent auf 69,11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 31 633 464 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,773 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,19 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

