Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in McDonalds eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.10.2023 wurde die McDonalds-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 251,14 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,982 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der McDonalds-Aktie auf 312,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 246,00 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,60 Prozent gesteigert.

Alle McDonalds-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 224,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at