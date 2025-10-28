Merck Aktie

Rentable Merck-Investition? 28.10.2025 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Merck-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde das Merck-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 104,23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,959 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 84,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,00 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,57 Prozent.

Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 219,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

