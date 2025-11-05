Travelers Aktie

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

Travelers-Investition im Blick 05.11.2025 16:05:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Travelers-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Travelers-Papier bei 127,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,425 Travelers-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (277,28 USD), wäre die Investition nun 21 745,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 117,46 Prozent gleich.

Travelers wurde am Markt mit 59,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

