Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus

Derzeit halten sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,01 Prozent leichter bei 47 625,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,782 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,241 Prozent fester bei 47 746,79 Punkten, nach 47 632,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 381,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 48 014,92 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,450 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 46 397,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 461,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 141,54 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,35 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,85 Prozent auf 258,62 USD), Walt Disney (+ 2,23 Prozent auf 112,70 USD), Cisco (+ 2,16 Prozent auf 72,87 USD), Travelers (+ 2,05 Prozent auf 273,40 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,78 Prozent auf 310,94 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Honeywell (-5,43 Prozent auf 201,34 USD), Boeing (-4,95 Prozent auf 203,01 USD), Microsoft (-3,21 Prozent auf 524,17 USD), Verizon (-2,91 Prozent auf 39,04 USD) und UnitedHealth (-2,49 Prozent auf 346,42 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 203 817 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,81 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

