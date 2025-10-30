Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain

Am Donnerstagmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,38 Prozent fester bei 47 814,95 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,782 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,241 Prozent auf 47 746,79 Punkte an der Kurstafel, nach 47 632,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 381,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 014,92 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,848 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 46 397,89 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 30.07.2025, einen Stand von 44 461,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42 141,54 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,79 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 2,95 Prozent auf 113,49 USD), Salesforce (+ 2,62 Prozent auf 258,05 USD), 3M (+ 2,02 Prozent auf 167,95 USD), Goldman Sachs (+ 1,97 Prozent auf 798,49 USD) und Travelers (+ 1,93 Prozent auf 273,07 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Honeywell (-4,93 Prozent auf 202,40 USD), Boeing (-4,44 Prozent auf 204,10 USD), Microsoft (-2,99 Prozent auf 525,35 USD), UnitedHealth (-2,78 Prozent auf 345,39 USD) und Verizon (-2,51 Prozent auf 39,20 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 21 454 169 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,58 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at