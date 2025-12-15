Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Walt Disney-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Walt Disney-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,823 Walt Disney-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (111,60 USD), wäre die Investition nun 984,65 USD wert. Damit wäre die Investition 1,54 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Walt Disney belief sich zuletzt auf 199,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at