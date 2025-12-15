Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Performance im Blick
|
15.12.2025 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Walt Disney-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,823 Walt Disney-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (111,60 USD), wäre die Investition nun 984,65 USD wert. Damit wäre die Investition 1,54 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney belief sich zuletzt auf 199,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten
|
12.12.25
|Will OpenAI’s $1bn deal with Disney boost video app Sora? (Financial Times)
|
12.12.25
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.12.25
|Letterman: Late-Night-Moderatoren verteidigen Demokratie (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Walt Disney-Aktie höher: Disney steigt bei ChatGPT-Entwickler OpenAI ein (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Disney steigt bei OpenAI ein: MicKI Mouse (Spiegel Online)
|
11.12.25
|ROUNDUP: Milliarden-Deal bringt Disney-Figuren zu ChatGPT (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.12.25
|Disney to invest $1bn in OpenAI (Financial Times)