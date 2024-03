Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen

So bewegt sich der Dow Jones am dritten Tag der Woche.

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,55 Prozent fester bei 39 498,18 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,294 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,143 Prozent stärker bei 39 338,32 Punkten, nach 39 282,33 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 609,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 39 461,98 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,222 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 38 972,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37 656,52 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 27.03.2023, den Wert von 32 432,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,73 Prozent aufwärts. Bei 39 889,05 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 4,14 Prozent auf 130,72 USD), Intel (+ 3,50 Prozent auf 43,46 USD), Verizon (+ 1,98 Prozent auf 41,66 USD), 3M (+ 1,76 Prozent auf 104,44 USD) und Apple (+ 1,51 Prozent auf 172,27 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-1,26 Prozent auf 301,97 USD), Visa (-0,87 Prozent auf 278,16 USD), Microsoft (-0,13 Prozent auf 421,10 USD), Chevron (+ 0,00 Prozent auf 155,27 USD) und Amazon (+ 0,16 Prozent auf 178,59 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 5 316 172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,943 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at