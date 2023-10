Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Mittag im Plus

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1,03 Prozent fester bei 32 752,96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 10,159 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,13 Prozent auf 32 782,40 Punkte an der Kurstafel, nach 32 417,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 32 802,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 32 537,54 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der Dow Jones bei 33 507,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 35 459,29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Wert von 32 861,80 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,16 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 31 429,82 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 3,10 Prozent auf 34,48 USD), Nike (+ 2,57 Prozent auf 100,50 USD), Goldman Sachs (+ 2,56 Prozent auf 297,33 USD), Travelers (+ 2,09 Prozent auf 164,04 USD) und McDonalds (+ 1,58 Prozent auf 259,80 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-1,11 Prozent auf 20,91 USD), Cisco (-0,59 Prozent auf 51,26 USD), Intel (-0,59 Prozent auf 35,33 USD), Merck (-0,07 Prozent auf 102,75 USD) und IBM (+ 0,28 Prozent auf 142,92 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 296 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,491 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at