Dow Jones aktuell: Dow Jones sackt schlussendlich ab

Schlussendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,63 Prozent schwächer bei 41 938,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,055 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,218 Prozent schwächer bei 42 542,10 Punkten in den Handel, nach 42 635,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 41 877,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42 540,29 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.12.2024, lag der Dow Jones bei 44 247,83 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 10.10.2024, mit 42 454,12 Punkten bewertet. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 10.01.2024, bei 37 695,73 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,89 Prozent auf 153,14 USD), Home Depot (+ 1,51 Prozent auf 380,95 EUR), Walmart (+ 1,31 Prozent auf 93,00 USD), Boeing (+ 0,14 Prozent auf 172,00 USD) und Nike (-0,13 Prozent auf 71,20 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Travelers (-4,26 Prozent auf 232,43 USD), Goldman Sachs (-3,45 Prozent auf 560,00 USD), American Express (-3,15 Prozent auf 293,30 USD), NVIDIA (-3,00 Prozent auf 135,91 USD) und Verizon (-2,90 Prozent auf 37,81 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 50 729 446 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,562 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,23 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at