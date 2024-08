Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt zum Handelsende

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,04 Prozent stärker bei 39 765,64 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,330 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,506 Prozent auf 39 556,01 Punkte an der Kurstafel, nach 39 357,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 39 792,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39 392,41 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 40 000,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wurde der Dow Jones mit 39 431,51 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 35 281,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,44 Prozent aufwärts. Bei 41 376,00 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 5,73 Prozent auf 20,47 USD), Nike (+ 5,17 Prozent auf 78,50 USD), Boeing (+ 2,82 Prozent auf 168,76 USD), Amazon (+ 2,06 Prozent auf 170,23 USD) und Microsoft (+ 1,77 Prozent auf 414,01 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Johnson Johnson (-0,93 Prozent auf 158,39 USD), Walmart (-0,83 Prozent auf 68,13 USD), Chevron (-0,60 Prozent auf 144,15 USD), Walt Disney (-0,41 Prozent auf 85,60 USD) und Honeywell (-0,03 Prozent auf 196,73 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 23 008 637 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,006 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, die höchste im Index.

