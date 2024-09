Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagmittag

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 1,08 Prozent auf 41 113,72 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,887 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,474 Prozent tiefer bei 41 366,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 41 563,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 41 052,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 41 489,67 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39 737,26 Punkte. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2024, einen Stand von 38 571,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Wert von 34 837,71 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,01 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41 585,21 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 2,21 Prozent auf 42,71 USD), Procter Gamble (+ 1,91 Prozent auf 174,82 USD), Visa (+ 1,87 Prozent auf 281,54 USD), UnitedHealth (+ 1,41 Prozent auf 598,53 USD) und Walmart (+ 0,66 Prozent auf 77,74 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-8,46 Prozent auf 159,05 USD), Intel (-7,21 Prozent auf 20,45 USD), Caterpillar (-4,02 Prozent auf 341,77 USD), Goldman Sachs (-3,89 Prozent auf 490,42 USD) und 3M (-2,86 Prozent auf 130,84 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9 783 250 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,149 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at