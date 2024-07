Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Plus

Der Dow Jones notiert am Mittwoch im Plus.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,46 Prozent höher bei 41 144,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,316 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 40 263,78 Zählern und damit 1,69 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (40 954,48 Punkte).

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 41 211,12 Punkte, das Tagestief hingegen 40 849,71 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2,51 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 17.06.2024, mit 38 778,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 37 753,31 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2023, den Wert von 34 585,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,09 Prozent aufwärts. Bei 41 211,12 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 4,31 Prozent auf 572,52 USD), Johnson Johnson (+ 3,79 Prozent auf 156,73 USD), Cisco (+ 2,06 Prozent auf 48,40 USD), Intel (+ 2,01 Prozent auf 35,03 USD) und Chevron (+ 1,71 Prozent auf 160,47 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amazon (-3,11 Prozent auf 187,01 USD), Apple (-2,72 Prozent auf 228,43 USD), Salesforce (-1,65 Prozent auf 251,81 USD), Microsoft (-1,63 Prozent auf 442,19 USD) und Walt Disney (-1,39 Prozent auf 97,10 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13 961 740 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,298 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

