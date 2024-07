Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start schwächer

So bewegt sich der Dow Jones morgens.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:01 Uhr um 0,84 Prozent tiefer bei 40 018,33 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,123 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,212 Prozent auf 40 443,73 Punkte an der Kurstafel, nach 40 358,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 40 007,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 40 258,44 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,980 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 411,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38 460,92 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 24.07.2023, mit 35 411,24 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,11 Prozent aufwärts. Bei 41 376,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 0,75 Prozent auf 155,25 USD), Merck (+ 0,75 Prozent auf 125,31 USD), Johnson Johnson (+ 0,70 Prozent auf 153,41 USD), Coca-Cola (+ 0,66 Prozent auf 65,39 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,62 Prozent auf 211,63 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Visa (-3,83 Prozent auf 254,64 USD), Apple (-1,83 Prozent auf 220,90 USD), McDonalds (-1,40 Prozent auf 250,50 USD), Microsoft (-1,29 Prozent auf 439,12 USD) und Amazon (-0,97 Prozent auf 184,60 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 840 806 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,167 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at