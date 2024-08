Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Ende des Dienstagshandels

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 41 250,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13,637 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,096 Prozent leichter bei 41 200,84 Punkten, nach 41 240,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 41 109,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41 271,75 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 40 589,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 069,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 346,90 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,37 Prozent nach oben. Bei 41 420,05 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 1,20 Prozent auf 85,29 USD), Honeywell (+ 1,11 Prozent auf 206,11 USD), Visa (+ 0,94 Prozent auf 270,72 USD), Coca-Cola (+ 0,93 Prozent auf 71,50 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,46 Prozent auf 220,18 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amazon (-1,36 Prozent auf 173,12 USD), Chevron (-1,04 Prozent auf 146,95 USD), Johnson Johnson (-1,01 Prozent auf 162,95 USD), Walt Disney (-0,96 Prozent auf 90,90 USD) und Procter Gamble (-0,65 Prozent auf 169,25 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 11 514 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,088 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie weist mit 9,05 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

