Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsstart mit Gewinnen

Der Dow Jones bleibt auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Am Montag notiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,07 Prozent stärker bei 38 137,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,466 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,270 Prozent leichter bei 38 006,68 Punkten in den Handel, nach 38 109,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 083,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 163,50 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 29.12.2023, bei 37 689,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 32 417,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, bei 33 978,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 38 215,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,50 Prozent auf 284,13 USD), Visa (+ 1,34 Prozent auf 271,52 USD), IBM (+ 0,73 Prozent auf 188,78 USD), Microsoft (+ 0,68 Prozent auf 406,68 USD) und UnitedHealth (+ 0,58 Prozent auf 506,10 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walgreens Boots Alliance (-1,25 Prozent auf 22,57 USD), Nike (-1,20 Prozent auf 101,52 USD), Chevron (-1,05 Prozent auf 147,58 USD), Verizon (-0,94 Prozent auf 42,00 USD) und Goldman Sachs (-0,89 Prozent auf 374,43 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 1 566 604 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,770 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite.

