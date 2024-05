Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start in Rot

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Donnerstag sinkt der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,96 Prozent auf 38 071,85 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,419 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,715 Prozent stärker bei 38 716,28 Punkten, nach 38 441,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 38 368,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 061,66 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 2,45 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 30.04.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 37 815,92 Punkte. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 29.02.2024, einen Stand von 38 996,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 042,78 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0,946 Prozent. Bei 40 077,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 37 122,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1,17 Prozent auf 173,66 USD), Caterpillar (+ 1,10 Prozent auf 341,82 USD), Nike (+ 1,03 Prozent auf 92,61 USD), Apple (+ 0,88 Prozent auf 191,97 USD) und McDonalds (+ 0,70 Prozent auf 251,11 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-18,34 Prozent auf 221,80 USD), Microsoft (-1,42 Prozent auf 423,06 USD), UnitedHealth (-1,22 Prozent auf 478,83 USD), Goldman Sachs (-0,94 Prozent auf 452,89 USD) und Amazon (-0,65 Prozent auf 180,83 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 871 679 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,962 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,53 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

