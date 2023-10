Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Freitagnachmittag

Am Freitag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Am Freitag klettert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0,09 Prozent auf 33 662,45 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,557 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,638 Prozent auf 33 845,65 Punkte an der Kurstafel, nach 33 631,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 33 551,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 33 957,72 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 34 575,53 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 34 395,14 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2022, den Wert von 30 038,72 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,59 Prozent. Bei 35 679,13 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 2,58 Prozent auf 539,12 USD), Chevron (+ 1,94 Prozent auf 164,35 USD), JPMorgan Chase (+ 1,92 Prozent auf 148,61 USD), Travelers (+ 1,78 Prozent auf 163,59 USD) und Procter Gamble (+ 0,88 Prozent auf 144,58 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-3,26 Prozent auf 185,07 USD), Intel (-2,36 Prozent auf 35,97 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,19 Prozent auf 23,66 USD), IBM (-1,59 Prozent auf 138,99 USD) und Apple (-1,04 Prozent auf 178,83 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4 878 796 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,668 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

