Dow Aktie

Dow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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23.07.2026 12:42:01

Dow Reports Net Income In Q2

(RTTNews) - Dow (DOW) reported second quarter GAAP net income of $802 million compared to a loss of $801 million, last year. GAAP profit per share was $0.99 compared to a loss of $1.18. Operating EBIT was $1.6 billion, up $1.7 billion year-over-year, primarily driven by higher prices as well as the self-help initiatives. Operating profit per share was $1.44, compared to a loss of $0.42.

Net sales were $12.1 billion, up 20% year-over-year, reflecting increases in all operating segments and regions. Volume decreased 1% year-over-year.

In pre-market trading on NYSE, Dow shares are up 3.49 percent to $32.32.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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