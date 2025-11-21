Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
21.11.2025 18:13:00
Down 14% in 2025, Here's How Home Depot Stock Can Recover in 2026
Shares of Home Depot (NYSE: HD) slid 6% on Nov. 18 after the home improvement retailer reported fiscal 2025 third-quarter results and lowered its full-year guidance.Home Depot is now down 14% in 2025 compared to a 13% gain for the S&P 500 and an 8% bump for the Dow Jones Industrial Average. The retailer's stock makes up around 5% of the Dow at the time of this writing.Here's how Home Depot can turn things around in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
