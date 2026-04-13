Rigetti Computing Aktie

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WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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13.04.2026 21:15:00

Down More Than 30% This Year, Has Rigetti Computing Stock Bottomed Out?

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) is a promising tech company with loads of potential in the quantum computing space. As demand for artificial intelligence grows, so too does the need to process a lot of data quickly. If Rigetti develops computers that can help meet those needs, it can easily be a business that grows significantly in value.Unfortunately, that's still a long-term vision which could be years away from being a reality. In the meantime, the company is burning through cash, incurring losses, and it doesn't generate much growth these days. And its poor financials raise concerns about its long-term viability, which are undoubtedly weighing on its stock performance.This year, shares of Rigetti have declined by more than 30%. Have they bottomed out, and could now be a good time to buy the stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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