Dropbox Aktie
WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045
|
19.02.2026 22:12:02
Dropbox, Inc Q4 Income Rises
(RTTNews) - Dropbox, Inc (DBX) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $108.7 million, or $0.43 per share. This compares with $102.8 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, Dropbox, Inc reported adjusted earnings of $173.9 million or $0.68 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.1% to $636.2 million from $643.6 million last year.
Dropbox, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $108.7 Mln. vs. $102.8 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.34 last year. -Revenue: $636.2 Mln vs. $643.6 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dropbox
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Dropbox stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)