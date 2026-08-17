Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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17.08.2026 20:15:36
Duolingo Expands Its Math Services for More Advanced and Personalized Learning
The popular language learning app is also running back-to-school discounts on subscriptions now through Sept. 11.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Duolingo Inc
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05.08.26
|Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.05.26
|Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
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