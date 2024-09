DZ BANK gibt Hannover Rück-Aktie Kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück anlässlich des alljährlichen Branchentreffens in Monte-Carlo von 280 auf 288 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Preisniveau in der Schaden-Ru?ckversicherung habe zwar seinen Peak erreicht und werde bei einer "normalen" Schadenentwicklung langsam unter Druck geraten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Gewinn könne dennoch weiter steigen, da das attraktive Preisniveau mit Verzögerung in den Ergebnissen ankomme und weil ökonomische Gewinne aus den Vorjahren in der Bilanz gezielt "zwischengespeichert" worden seien. Eine Anhebung des Gewinnziels im vierten Quartal sei wahrscheinlich.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 254,10 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 7 168 Hannover Rück-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Anteilsschein um 21,2 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 10:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 10:37 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.