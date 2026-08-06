E.W. Scripps Aktie
WKN DE: A0Q50J / ISIN: US8110544025
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06.08.2026 22:55:01
E.W. Scripps Company Q2 Loss Climbs
(RTTNews) - E.W. Scripps Company (SSP) released Loss for its second quarter of -$1.167 billion
The company's bottom line totaled -$1.167 billion, or -$12.86 per share. This compares with -$51.684 million, or -$0.59 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 9.2% to $490.401 million from $540.080 million last year.
E.W. Scripps Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$1.167 Bln. vs. -$51.684 Mln. last year. -EPS: -$12.86 vs. -$0.59 last year. -Revenue: $490.401 Mln vs. $540.080 Mln last year.
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