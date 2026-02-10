easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|
10.02.2026 08:00:14
EasyJet refuses to honour a promised £472 refund
We had to buy a new ticket after an air traffic control outage but the airline is giving endless excuses for not repaying usThe day before my easyJet flight to Budapest last July, a UK air traffic control outage caused significant disruption at Gatwick.On my arrival at the airport check-in, easyJet staff refused to issue me with a boarding pass because a smaller aircraft, with fewer seats, had had to be substituted. This left 35 passengers unable to board. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
