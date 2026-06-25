easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|
25.06.2026 12:27:25
EasyJet rejects fourth takeover offer
The airline is questioning the "deliverability" of the offer.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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