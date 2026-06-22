easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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22.06.2026 19:47:54
EasyJet should hold out for a tad more from Castlelake
UK budget airline has minimal debt and is expected to grow operating profit sevenfold from this year’s depressed levelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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