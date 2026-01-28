easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
|
28.01.2026 08:33:47
EasyJet warned over 'misleading' £5.99 cabin bag fee
The airline said the fact there were no bags available for less than £5.99 meant the claim was not misleading.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
