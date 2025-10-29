PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
29.10.2025 10:40:00
eBay ändert Auszahlung: Verkäufer müssen aktiv werden
Verkaufserlöse bleiben künftig erst einmal bei eBay liegen: Wer nichts unternimmt, kann lange auf sein Geld warten. Was hinter dem neuen eBbay-Guthaben steckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
