Edgewell Personal Care Co. Q3 Income Declines

(RTTNews) - Edgewell Personal Care Co. (EPC) released a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $13.7 million, or $0.29 per share. This compares with $29.1 million, or $0.62 per share, last year.

Excluding items, Edgewell Personal Care Co. reported adjusted earnings of $33.5 million or $0.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.7% to $570.1 million from $560.4 million last year.

Edgewell Personal Care Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $13.7 Mln. vs. $29.1 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.62 last year. -Revenue: $570.1 Mln vs. $560.4 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.80 To $ 2.00 Full year revenue guidance: 1.3 % To 1.8 %

Non-GAAP Values are from continuing operations.