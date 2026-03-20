Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
20.03.2026 14:55:21
Elon Musk's Tesla experiment: Unchecked ambition costs lives
A documentary explores how Tesla drivers serve as unpaid beta testers of the company's self-driving cars while Elon Musk focuses on his long-term goal: colonizing Mars.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
20.03.26
|Tesla-Aktie im Minus: Kritik an Musk-Strategie für autonomes Fahren wächst (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Tesla-Tochtergesellschaft steigt als Stromlieferant in Großbritannien ein - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.03.26
|BYD-Aktie legt zu: Analysten begeistert von neuer Batterietechnik des Tesla-Rivalen (finanzen.at)
|
19.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.03.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.03.26
|Tesla-Aktie vs. BYD: Musks Einschätzung zur BYD-Krise sorgt für Aufsehen (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMBITION CORP
|2 547,00
|-1,32%
|Tesla
|318,55
|-3,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.