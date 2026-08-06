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WKN DE: A1JBLZ / ISIN: CA29269R1055

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06.08.2026 12:38:16

Enerflex Q2 Net Income Declines

(RTTNews) - Enerflex (EFXT) reported that its second quarter net earnings declined to $30 million from $60 million, a year ago. Earnings per share on a basic basis fell to $0.25 from $0.49. The company said its profitability benefited from lower net finance costs, however was offset by higher share-based compensation expense and an unrealized gain of $15 million related to the redemption options of its senior secured notes recognized in the prior year. EBITDA declined to $94 million versus $134 million in the comparable period. Adjusted EBITDA was $128 million compared to $130 million, a year ago.

Revenue totaled $582 million compared to $615 million, prior year, a decline of approximately 5.4%. The company said its lower revenue compared with prior year was primarily driven by project sequencing and resource allocation for expansion of Enerflex's U.S. contract compression fleet within the Engineered Systems product line.

The Board has declared a quarterly dividend of C$0.0425 per share, payable on September 2, 2026 to shareholders of record on August 19, 2026.

In pre-market trading on NYSE, Enerflex shares are up 2.27 percent to $22.49.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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