HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Energiekontor auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die starke operative Entwicklung sei noch nicht in den Gewinnen des Unternehmens sichtbar, schrieb Philipp Kaiser in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf qualitative Aussagen zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate des Jahres./mis/rob/gl
|Zusammenfassung: Energiekontor AG Buy
|
Unternehmen:
Energiekontor AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
106,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,55 €
|
Abst. Kursziel*:
206,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
203,29%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
