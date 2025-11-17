Energiekontor Aktie

34,95EUR 1,30EUR 3,86%
Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

17.11.2025 10:43:57

Energiekontor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Energiekontor auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die starke operative Entwicklung sei noch nicht in den Gewinnen des Unternehmens sichtbar, schrieb Philipp Kaiser in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf qualitative Aussagen zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate des Jahres./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Energiekontor AG Buy
Unternehmen:
Energiekontor AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,55 € 		Abst. Kursziel*:
206,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
203,29%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

