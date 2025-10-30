11880 Solutions Aktie
WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806
|
30.10.2025 18:01:13
EQS-Adhoc: 11880 Solutions AG adjusts EBITDA and cash forecast for 2025
|
EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Key word(s): Change in Forecast
Essen, 30 October 2025 – 11880 Solutions AG, Essen, (ISIN DE 0005118806), is raising its EBITDA forecast from € 3 to € 4 million issued at the beginning of 2025 to € 3.8 to € 4.8 million.
The cash forecast of € 2.8 to € 3.5 million is expected to be undershot. Despite extensive and ongoing efficiency measures, the company is adjusting its cash forecast for 2025 to € 1.8 million to € 2.5 million based on current business development.
The Group's sales revenues will be within the guidance issued at the beginning of the year, between € 53 million and € 57 million.
Contact:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com
End of Inside Information
30-Oct-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Germany
|Phone:
|0201-80990
|E-mail:
|info@11880.com
|Internet:
|www.11880.com
|ISIN:
|DE0005118806, DE0005118806, ,
|WKN:
|511880, 511880
|Indices:
|Prime All Share
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2221518
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2221518 30-Oct-2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|11880 Solutions AG
|0,56
|1,83%
