30.10.2025 18:01:13

EQS-Adhoc: 11880 Solutions AG adjusts EBITDA and cash forecast for 2025

EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Key word(s): Change in Forecast
11880 Solutions AG adjusts EBITDA and cash forecast for 2025

30-Oct-2025 / 18:01 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Essen, 30 October 2025 – 11880 Solutions AG, Essen, (ISIN DE 0005118806), is raising its EBITDA forecast from € 3 to € 4 million issued at the beginning of 2025 to € 3.8 to € 4.8 million.

The cash forecast of € 2.8 to € 3.5 million is expected to be undershot. Despite extensive and ongoing efficiency measures, the company is adjusting its cash forecast for 2025 to € 1.8 million to € 2.5 million based on current business development.

The Group's sales revenues will be within the guidance issued at the beginning of the year, between € 53 million and € 57 million.

 

 


Contact:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com


End of Inside Information

30-Oct-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: 11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Germany
Phone: 0201-80990
E-mail: info@11880.com
Internet: www.11880.com
ISIN: DE0005118806, DE0005118806, ,
WKN: 511880, 511880
Indices: Prime All Share
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2221518

 
End of Announcement EQS News Service

2221518  30-Oct-2025 CET/CEST

